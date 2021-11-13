Merih Demiral: "Dünya Kupası'na gideceğiz"
A Milli Takımımızın stoperlerinden Merih Demiral, Cebelitarık maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Demiral "Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.
A Milli Takımımızın savunma oyuncusu Merih Demiral, 6-0 kazandığımız ve bir gol attığı Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası'na gideceğimizi söyleyen Merih, "Son 90 dakikaya beraber gidiyoruz. Çok mutluyuz. İlk golümü attım. Norveç de berabere kaldı. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Rakibin 10 kişi kalmasının takımı rahatlattığını söyleyen Demiral, "Aklımız goldeydi. İlk dakikalar öyle geçti. Rakip 10 kişi kalınca daha çok rahatladık." dedi.
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