Mersin Büyükşehir Belediyesi bir adım önde!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sigortam.net'i 86-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:35
Mersin Büyükşehir Belediyesi bir adım önde!
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Sigortam.net'i 86-66 mağlup etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın, Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride Mersin ekibi 1-0 öne geçti.

İKİNCİ MAÇ PAZAR GÜNÜ

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına da 38-28 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 65-53 önde geçtiği karşılaşmadan 86-66 galip ayrıldı.

Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yine BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.


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