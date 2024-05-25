Mersin Büyükşehir Belediyesi bir adım önde!
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sigortam.net'i 86-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanda Sigortam.net'i 86-66 mağlup etti.
Üç galibiyete ulaşan takımın, Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride Mersin ekibi 1-0 öne geçti.
İKİNCİ MAÇ PAZAR GÜNÜ
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, soyunma odasına da 38-28 önde gitti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip, üçüncü çeyreğini 65-53 önde geçtiği karşılaşmadan 86-66 galip ayrıldı.
Serinin ikinci maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de yine BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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