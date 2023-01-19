Mert Çetin kimdir, kaç yaşında, nereli? Mert Çetin hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:43

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:44

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan milli futbolcu Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Mert Çetin, 1 Ocak 1997 yılında Ankara'da doğdu. Futbola 11 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2016 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayıp bir sezon Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de forma giydi. 2017-2018 sezonu başında Ümit Özat tarafından tecrübe kazanması için Gençlerbirliği A takımına alındı. Süper Lig'deki ilk maçına 19 Kasım 2017 tarihinde Kayserispor'a karşı oynanan karşılaşmada ilk on bir başlayarak çıktı.

2019'da Roma'ya transfer oldu. 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Hellas Verona'ya kiralandı.

MERT ÇETİN ADANA DEMiRSPOR'DA

Geçtiğimiz günlerde stoper Samet Akaydın’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla stoper arayışına giren Adana Demirspor, milli futbolcu stoper Mert Çetin ile sözleşme imzaladı. Bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık oynayan Çetin, Türkiye’de daha önce Gençlerbirliği, Hacettepe Spor ve Kayserispor’da forma giymişti. Futbolcunun transferi mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından “Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır” ifadeleriyle duyuruldu