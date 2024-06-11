Mert Günok: 'Bunlar bahane değil'

Mert Günok, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 00:15
Mert Günok: 'Bunlar bahane değil'
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Mert Günok, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Tecrübeli file bekçisi yaptığı açıklamada, "İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı" dedi.

Mert Günok ayrıca, "Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız" diye konuştu.


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