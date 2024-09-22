Mert Günok'tan penaltı açıklaması: 'Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim'

Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, maçın ardından konuştu. Günok, "Rakip oyuncu penaltıyı aldı. Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim. Kendini ayarladı, penaltı oldu" dedi.

Mert Günok'tan penaltı açıklaması: 'Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:59

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Eyüpspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Eyüpspor oyunu çirkinleştirmedi. Güzel bir maç oldu. Topu zaman zaman çok fazla rakibe verdik. 3 puan çok önemli ligde, böyle maçlar da olacaktır. Kazandığımız için mutluyuz. Geliştirmemiz gereken yerler var" dedi.

"KENDİNİ AYARLADI, PENALTI OLDU"

Eyüpspor'un kazandığı penaltıya değinen Günok, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda birkaç pozisyon oldu, ikinci yarıda tehlikeli bir pozisyon oldu. Onun dışında penaltı var. Rakip oyuncu penaltıyı aldı. Dokunmak istemedim, ellerimi de çektim. Kendini ayarladı, penaltı oldu. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 günde 1 maçlar başlıyor. Bugün de aslında zor bir maç oynadık. Eyüpspor iyi bir takım. Hafta içi Avrupa'da zor bir deplasmana gideceğiz. Üstüne koyarak, gelişerek devam etmemiz gerekiyor."


Etiketler: #mert günok #beşiktaş #eyüpspor #süper lig

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