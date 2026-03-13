Mert Hakan Yandaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Mert Hakan Yandaş hakkındaki iddianame kabul edildi

13.03.2026 19:21:00
Mert Hakan Yandaş hakkındaki iddianame kabul edildi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Duruşma günü 3 Nisan 2026, saat 10:30 olarak belirlendi.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 3 Nisan’da görülecek.

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Mert Öcel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında düzenlenen iddianame mahkemesince kabul edilerek duruşma günü 3 Nisan 2026, saat 10:30 olarak tayin edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Kaptanımızın alnı ak, başı dik!" ifadelerini kullandı.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

Mert Hakan Yandaş hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istendi.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Mert Hakan Yandaş'a destek! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek açıklaması yaptı.
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı... Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi! "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı: Mahkemeden Mert Hakan Yandaş kararı! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.