Mert Hakan Yandaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 3 Nisan’da görülecek.
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Mert Öcel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında düzenlenen iddianame mahkemesince kabul edilerek duruşma günü 3 Nisan 2026, saat 10:30 olarak tayin edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Kaptanımızın alnı ak, başı dik!" ifadelerini kullandı.
13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.
Mert Hakan Yandaş hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istendi.