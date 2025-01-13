Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.
TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.
Etiketler: #fenerbahçe #mert hakan yandaş #sakatlık
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