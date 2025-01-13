Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:53

Güncelleme: 13.01.2025 - 20:53

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.