Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.

Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 20:53

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın hafta için yapılan antrenmanda eli kırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 3 asist yaptı.


Etiketler: #fenerbahçe #mert hakan yandaş #sakatlık

İlgili Haberler

Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol

Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi gol
Fenerbahçeli eski futbolcu Kjaer'den emeklilik kararı!

Fenerbahçeli eski futbolcu Kjaer'den emeklilik kararı!
Fenerbahçe'den çok sert Galatasaray açıklaması: 'Hediye edilen bir maç daha'

Fenerbahçe'den çok sert Galatasaray açıklaması: 'Hediye edilen bir maç daha'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler