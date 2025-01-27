Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasındaki konuşması gündem oldu!
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşlarına soyunma odasında yaptığı konuşma gündem oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Devre arası soyunma odasına 1-0 mağlup giren Fenerbahçe, ikinci yarı için sahaya bambaşka bir takım olarak çıktı.
İlk yarıdaki etkisiz oyunun aksine sarı-lacivertliler, En-Nesyri(2) ve Oğuz Aydın'ın golüyle 9 dakikada skoru 3-1'e getirdi.
Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve kritik maçta puan kaybı yaşamayan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda ilk yarının sonunda soyunma odasında Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşlarına konuşma yaptığı görüldü.
Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasında bağırarak, "Kavga edin biraz kavga. Kavga edin, kavga edin!" dediği duyuldu.
Sonuna kadar savaşacağız! pic.twitter.com/yrU4Fwb3mq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2025
Etiketler: #fenerbahçe #mert hakan yandaş #göztepe
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