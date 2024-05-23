Mert Hakan'dan cezalar sonrası tepki!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, PFDK cezalarının açıklanmasının ardından gülücük emojisi paylaştı.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, PFDK cezalarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı.
Mert Hakan paylaşımında sadece gülücük emojisi kullandı.
PFDK, Mert Hakan'a derbi sonrası 5 maç men cezası vermişti.
?????????? pic.twitter.com/7PDcmTAhH1— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) May 23, 2024
PFDK'nin açıklaması şu şekilde:
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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