Mert Hakan'dan cezalar sonrası tepki!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, PFDK cezalarının açıklanmasının ardından gülücük emojisi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 23:08
Mert Hakan'dan cezalar sonrası tepki!
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, PFDK cezalarının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan paylaşımında sadece gülücük emojisi kullandı.

PFDK, Mert Hakan'a derbi sonrası 5 maç men cezası vermişti.

 

PFDK'nin açıklaması şu şekilde:

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


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