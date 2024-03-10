Mert Hakan'dan hakem isyanı: 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm'

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Yandaş, "İlk yarı 15-20 dakika oynandı. Ben hayatımda ilk defa böyle bişi gördüm, her pozisyonda kaleci sağ taraftan autu kullanırken sol tarafa yürüdü. İzin veriyorlar, niye izin veriyorlar anlamış değilim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:52
Mert Hakan'dan hakem isyanı: 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe ile Pendikspor, Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe'de futbolcular maç sonu açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİŞİ GÖRDÜM"

Mert Hakan Yandaş ise yaptığı açıklamada, "Cuma günü İstanbul'a gelme fırsatımız oldu. Bunlar bahane değil. İlk yarıyı taraftarımızı üzecek şekilde çöpe attık. Ben hayatımda ilk defa böyle bişi gördüm, her pozisyonda kaleci sağ taraftan autu kullanırken sol tarafa yürüdü. İzin veriyorlar, niye izin veriyorlar anlamış değilim. Geri dönmeyi bilen vazgeçmeyen bir takımın içinde bulunduğum için çok mutluyum. Maçtan çıktığımda oyuna katkı vermek için yaptığım bir hareket vardı, kimse bir yere çekmesin" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GOLLERİ ATMAK BANA NASİP OLUYOR"

Mert Hakan Yandaş ayrıca, "İki haftadır ilk golü atmak ve güzel golleri atmak bana nasip oluyor. Önemli olan takımın kazanması, kazanmadığınız zaman bu gollerin anlamı olmuyor. Önemli olan takıma katkı vermek. Son 9 hafta, Fenerbahçe birlikte olduğunda kimse bizi yıkamaz. Tahsin başkanımızın mekanı cennet olsun, onu başta anmadığım için özür diliyorum" dedi.


mert hakan yandaş haberleri fenerbahçe haberleri hakem haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'

Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'
Fenerbahçe, Pendikspor engelini 4 golle geçti! Fenerbahçe 4-1 Pendikspor

Fenerbahçe, Pendikspor engelini 4 golle geçti! Fenerbahçe 4-1 Pendikspor
Fenerbahçeli Osayi Samuel'e milli takım müjdesi!

Fenerbahçeli Osayi Samuel'e milli takım müjdesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'

Survivor'un favori yarışmacısı yine gözyaşları içinde: 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu: 'Teknik bir sorun var'

Armağan Çağlayan'dan 'İnci Taneleri' yorumu: 'Teknik bir sorun var'
İşte son İstanbul anketinin sonuçları: İmamoğlu 3 puan önde

İşte son İstanbul anketinin sonuçları: İmamoğlu 3 puan önde
Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar

Maden şirketi Kaz Dağları’nda binlerce ağacı keserek büyüme peşinde: Doymuyorlar
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi

Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi