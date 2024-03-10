Mert Hakan'dan hakem isyanı: 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:52

Güncelleme: 10.03.2024 - 21:52

Fenerbahçe ile Pendikspor, Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe'de futbolcular maç sonu açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİŞİ GÖRDÜM"

Mert Hakan Yandaş ise yaptığı açıklamada, "Cuma günü İstanbul'a gelme fırsatımız oldu. Bunlar bahane değil. İlk yarıyı taraftarımızı üzecek şekilde çöpe attık. Ben hayatımda ilk defa böyle bişi gördüm, her pozisyonda kaleci sağ taraftan autu kullanırken sol tarafa yürüdü. İzin veriyorlar, niye izin veriyorlar anlamış değilim. Geri dönmeyi bilen vazgeçmeyen bir takımın içinde bulunduğum için çok mutluyum. Maçtan çıktığımda oyuna katkı vermek için yaptığım bir hareket vardı, kimse bir yere çekmesin" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GOLLERİ ATMAK BANA NASİP OLUYOR"

Mert Hakan Yandaş ayrıca, "İki haftadır ilk golü atmak ve güzel golleri atmak bana nasip oluyor. Önemli olan takımın kazanması, kazanmadığınız zaman bu gollerin anlamı olmuyor. Önemli olan takıma katkı vermek. Son 9 hafta, Fenerbahçe birlikte olduğunda kimse bizi yıkamaz. Tahsin başkanımızın mekanı cennet olsun, onu başta anmadığım için özür diliyorum" dedi.