Mert Müldür'ün menajerinden transfer yanıtı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün menajer, transfer iddialarına yanıt verdi. Menajer, Mert Müldür'ün olası transferi hakkında, "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken. Yazın ne olacağını göreceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:19
Mert Müldür'ün menajerinden transfer yanıtı
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Mert Müldür için kulübü Sassuolo'ya 5 milyon Euro'luk teklif yapacağı yönünde çıkan iddialar üzerine açıklama geldi.

23 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hagmayr, Radyospor'a yaptığı açıklamada devre arasında transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.

Max Hagmayr, "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor. Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine" açıklamasını yaptı.

Mert Müldür

"İTALYA'DA KALACAK"

"Galatasaray, Mert konusunda sizinle temasa geçti mi?" sorusuna cevap veren Max Hagmayr "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken. Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz. Yaz döneminde gelişme olabilir" dedi.

Sassuolu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle 20 maçta forma giyemedi.


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