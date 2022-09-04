Merve Tuncel'den 3 altın madalya

Milli yüzücümüz Merve Tuncel, Peru'da organize edilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest mesafede altın madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 15:56
Merve Tuncel'den 3 altın madalya
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Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, Milli sporcu Merve Tuncel 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Tuncel, şampiyonada daha önce 800 metre serbestte 8.26.80'lik derecesiyle altın madalya alarak oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü olmuş, ardından ise serbest stil 400 metrede 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı. Tuncel böylelikle şampiyonayı 3 altın madalya ile tamamlamış oldu.


Merve Tuncel Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yüzme

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