Messi'den PSG'ye ultimatom! 'Ronaldo gelirse ben yokum'
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi durumunda Nasser Al Khelaifi'ye ayrılma konusunda ultimatom verdi.
Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki sene PSG'e gelmesi halinde kulübün sahiplerini ayrılmakla tehdit etti.
El Nacional'in haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun PSG'ye gelmesi halinde Messi'den yönetime ultimatom geldi.
Ronaldo'nun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılma ihtimalinin yanı sıra PSG'e transfer olma olasılığı da son günlerde konuşulmaya başlarken, Messi'nin buna sıcak bakmadığı iddia edildi.
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