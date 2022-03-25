Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir!

Fenerbahçe Spor Kulübü, perşembe günü yıldız futbolcular Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Yıldız futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 16:58
Mesut Özil: Aslolan Fenerbahçe'dir!
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.

Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yıldız oyuncunun paylaşımı şu şekilde:



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