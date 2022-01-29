Metin Öztürk Başkan Burak Elmas'a tepki gösterdi

29 Ocak 2022 Cumartesi, 12:03

Galatasaray Kulübü’ndeki tartışmalara, her geçen gün yeni birisi ekleniyor.

Sözcü’nün haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün internet ortamında görüntülü yapılan Genel Kurul toplantısında bir üyenin, Burak Elmas’a Metin Öztürk’ü sözde şikayet ettiği belirtilerek, “Başkanım düdükçü Süleyman’ın oğlu, kapıcının oğlu altını oyuyor” dediği iletildi.

METİN ÖZTÜRK’TEN SERT TEPKİ

Başkan Burak Elmas’ın bu sözler üzerine zor durumda kaldığı aktarılırken Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk’ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum” ifadelerini kullandı.