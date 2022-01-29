Metin Öztürk Başkan Burak Elmas'a tepki gösterdi
Galatasaray Kulübü’nün internet üzerinden görüntülü olarak yaptığı Genel Kurul toplantısında üyeler arasında tartışma yaşandığı kaydedildi. Süleyman Öztürk için kullanılan ifadeler sonrası oğlu Metin Öztürk, Başkan Burak Elmas’a tepki gösterdi.
Galatasaray Kulübü’ndeki tartışmalara, her geçen gün yeni birisi ekleniyor.
Sözcü’nün haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün internet ortamında görüntülü yapılan Genel Kurul toplantısında bir üyenin, Burak Elmas’a Metin Öztürk’ü sözde şikayet ettiği belirtilerek, “Başkanım düdükçü Süleyman’ın oğlu, kapıcının oğlu altını oyuyor” dediği iletildi.
METİN ÖZTÜRK’TEN SERT TEPKİ
Başkan Burak Elmas’ın bu sözler üzerine zor durumda kaldığı aktarılırken Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk’ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum” ifadelerini kullandı.
30 yıl adamızın müdürlüğünü yapan rahmetli babam Süleyman Öztürk’ün adını seviyesizce ağzına alan kişiyi ve dinlerken bu kepazeliğe ses çıkarmayan Burak Başkan ile yönetimini kınıyorum. @burakelmas_tr @remzisanver— Metin Öztürk (@Metinozturk1905) January 28, 2022
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