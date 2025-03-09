Metin Öztürk'ten galibiyet açıklaması: 'Puan farkı 7'ye çıktı'

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Metin Öztürk'ten galibiyet açıklaması: 'Puan farkı 7'ye çıktı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:10

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı;

"Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz."


Etiketler: #metin öztürk #galatasaray #Alanyaspor

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