Metin Öztürk'ten galibiyet açıklaması: 'Puan farkı 7'ye çıktı'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 23:10

Güncelleme: 09.03.2025 - 23:10

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı;

"Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz."