Metin Öztürk'ten galibiyet açıklaması: 'Puan farkı 7'ye çıktı'
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Metin Öztürk, şu sözleri kullandı;
"Bugün bir açıklama yapmayacağız arkadaşlar. 3 puanı aldık. 7 puana çıktı fark. Biz şu anda tamamen cuma günü oynayacağımız maça konsantreyiz."
Etiketler: #metin öztürk #galatasaray #Alanyaspor
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