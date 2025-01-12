Metin Öztürk'ten harcama limitleri tepkisi: 'Galatasaray'ın önünü engellemeye çalışıyorlar'
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı kırmızılıların Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılarda ikinci başkan Metin Öztürk maçın ardından hakeme ve VAR'a tepki gösterdi.
Metin Öztürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Biz daha önce de TFF'yi istifaya davet etmiştik. Israrımız devam ediyor. Seçilmelerine katkılarımız oldu. Üzgünüz. Kandık. Görüyorsunuz takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar. Bakıyorlar ki, birilerinin işlerine gelmiyor. Kimi rahatsız etmiş olabilir limit problemi? Biraz dikkatli bakmak lazım. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar."
FENERBAHÇE SÖZLERİ
"Yarınki maçta 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için neler yapacaklar, gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz yarınki maçta olacak. Büyük ihtimalle 2. sıradaki takımı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapacaklar. Rakibimize önerim kuruluş yılları 1907 ya 7 tane yıldız taksınlar."
HAKEM VE VAR'A TEPKİ
"Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. Tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugünde sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken yerde etmeyen bir VAR vardı. Sabıkalı bir VAR zaten görürsünüz."
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