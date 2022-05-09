Metin Tekin: 'Beşiktaş'ı engelledi'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:04

Metin Tekin, NTV'de yayımlanan programda Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Karşılaşmanın gergin başladığını belirten Tekin, "Futbolun güzellikleri gibi şeyler olmadı, maç tribünler de hatta gergin başladı. Tansiyon maçın sonuna kadar düştü. Kalite hiç yoktu. Nedir kalite, yapabildiklerinizdir. Çok el değiştiren toplar gördük. Mücadele ve tempo da maçın sonuna doğru yavaş yavaş düştü" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ENGELLEDİ"

Tecrübeli isim, siyah-beyazlı takımdaki sorunun hücum oyuncularında olmadığını söylerken "Beşiktaş bana daha yakın geldi galibiyete. Ligin son derbisi son keyifli olmadı, beklediğimiz gibi bir derbi olmadı. Mücadele şeklinde geçti, kalite göremedik. Organizasyonlar sınıfta kaldı. 10 maçlık dizi bir organizasyonu gerektirir. Maçta top çok el değiştirdi. Hep böyle gitti maç, böyle maçlar olur normaldir. İleri uçtakiler sorunun temeli diyemeyiz" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın iyi hamleler yaptığını dile getiren Tekin, "Larin'in kaçırdığı pozisyonda zamanı da var açısı da çok iyi vuruş için. Gol olsa resim tamamen değişecekti. Fizik olarak Beşiktaş Fenerbahçe'nin önündeydi 90 dakika boyunca. Ghezzal, Larin çıkınca tempo iyice düştü. Teknik adamların çok görülür veya anlaşılır bir oyunu olduğunu görmedim ben. Hiç geriden oyun kurmaya çalışmadan Beşiktaş'ın önde yaptığı baskıyı kırdı Fenerbahçe uzun oynayarak. Uzun atarsanız topun kime geleceği belli değildir tek sorun orada. Beşiktaş'ın silahını doğru kullanmasını engelledi İsmail Kartal" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN EN İYİSİYDİ"

Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu olarak Josef'i işaret eden Tekin, "Ersin'e çok pozisyon gelmedi, bir tane çaprazdan geleni çıkardı o kadar. Kenan çok eksik kalır sandım ben maçtan önce sağ çizgide ama o kadar da eksik kalmadı. Ferdi o kanadı kullandı ama Kenan o bölgede oynayabildi bu maçta ama tabii Rosier ile kıyaslanmaz. Josef güvenirliğini gösterdi, Beşiktaş'ın en iyisiydi bence bugün. Hep oyundaydı, 90 dakika boyunca müthiş bir konsantrasyonla oynadı. Emirhan'da beğendiğim biraz parmak ucunda oynaması, Atiba neden oynamadı dedik ama daha hareketli oynadığı için Emirhan tercih edildi" dedi.

Tekin, Larin ile Ghezzal arasındaki bağlantıya da değinerek "Larin tek vuruş santraforudur. Geçen sezon attığı 19 golü hep tek vuruşta yaptı. Pozisyona girince sıkıntı yaşıyor görüldüğü gibi. Ghezzal'ın performansına çok bağımı Larin" dedi.