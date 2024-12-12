MHK, 2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemleri duyurdu!

Merkez Hakem Kurulu, 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesini açıkladı.

MHK, 2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemleri duyurdu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:59

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesini belirledi.

Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Hatice Aydın ve Asena Albayrak ilk kez FIFA kokartı takacak.

MHK'nin açıklaması şöyle:

"2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlenmiştir.

01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede:

FIFA hakemi olarak Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi olarak Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

FIFA Futsal Hakemi olarak Ayberg Öz listeye eklenmiştir."


Etiketler: #merkez hakem kurulu #hakem #FIFA

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