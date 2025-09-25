Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 12:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
MHK açıkladı: VAR sisteminde yeni dönem!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Merkez Hakem Kurulu, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

