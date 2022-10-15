TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı
TFF, Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımız için bu haftaki maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybeden yurttaşlarımız için bu haftaki tüm maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.
Hayatını kaybeden yurttaşlarımız için önce başsağlığı mesajı yayınlayan Federasyon, ardından, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasını yaptı.
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