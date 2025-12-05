MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Yasin Kol açıklaması: 'Algıyla gerçeklik arasındaki fark biraz açık'

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, İHA'ya gündemdeki hakem konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, derbinin orta hakemi Yasin Kol için konuştu.

Ferhat Gündoğdu maçlardaki hakem kararlarının yeniden izlenip karar verileceğini söyledi.

Gündoğdu, "Günümüzde maalesef algıyla gerçeklik arasındaki fark biraz açık. Biz gerçeklerle ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Maçta kritik pozisyonlardaki hata oranına, oyunun seyrine etki edilip, edilmediğine ve kontrolün sağlanıp, sağlanmadığına bakarız" dedi.

Kare kare görüntüler üzerinden yapılan yorumların sağlıklı olmadığını belirten Başkan Gündoğdu, "Bu tür kare kare alınan ve yoruma açık konuları bir tarafa evirmeyi tercih etmeyiz. Böyle bir yaklaşım var ve bu her yerde görülüyor ancak onlarla ilgili yorum yapmam" ifadelerini kullandı.

Ferhat Gündoğdu, yabancı hakem düşüncesinin doğru olmadığını savundu. Gündoğdu, yerli hakemlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu salondaki genç arkadaşlarımız varken yabancı hakem konuşmayı doğru bulmam. Gençlerimiz var. Biz bu gençlere yatırım yapalım ve onlara kafa yoralım."