MHK duyurdu: Dünya Kupası kuralları Süper Lig'e geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden gelecek sezonda uygulanacak yeni futbol kuralları hakkında bir açıklama paylaşıldı. TFF'den yapılan açıklamada ilk kez Dünya Kupası'nda uygulanan kurallarla ilgili Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yanı sıra 2. ve 3. ligde yer alan takımlara da kurallar hakkında eğitim ve bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

MHK'nın açıklamasında, “2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları, UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir. Merkez Hakem Kurulu olarak, Avrupa'daki diğer ulusal federasyonlarla uyumlu şekilde, 2026 - 2027 sezonu öncesinde yeni oyun kurallarının doğru ve ortak bir anlayışla uygulanmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme süreci planlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Bu kapsamda, sezon öncesi hakem seminerinde UEFA eğitimcimizin katılımıyla hakemlerimize eğitim verilecek; ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglerimize yansımaları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kulüplerimize yönelik "Oyun Kuralları Seminerleri" için bilgilendirme yazısı 2 Temmuz 2026 tarihinde Kulüpler Birliği aracılığıyla iletilmiş, eğitim taleplerinin 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmesi istenmiştir. Eğitimler, kulüplerimizin hazırlık programları dikkate alınarak gerçekleştirilecek; UEFA organizasyonlarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimiz için ise ihtiyaç halinde ayrıca planlama yapılabilecektir."

Yeni kurallarla ilgili ayrıca, "Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yanı sıra Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüplerini de kapsayacak şekilde, ilgili liglerin sezon başlangıçları öncesinde gerçekleştirilecektir. Merkez Hakem Kurulu olarak hedefimiz, yeni oyun kurallarının tüm paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlamak, uygulama birliğini güçlendirmek ve 2026 - 2027 sezonuna uluslararası standartlarla tam uyum içinde başlamaktır" denildi.

YENİ KURALLAR NELER?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2026 Dünya Kupası'nda maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik birçok kural değişikliğini uygulama kararı almıştı. Taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemeler, hazırlık maçlarının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında hakemler tarafından resmi olarak uygulamaya başlandı.

KALE VURUŞU VE TAÇ ATIŞI

Dünya Kupası'nda hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyor. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçerken gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanıyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE SAKATLANAN FUTBOLCULAR

Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliğinin ise 10 saniye içinde yapılması gerekiyor. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika beklerken takımı bir kişi eksik bırakıyor. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda.

Ayrıca bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösterme hakkında sahip. Hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden futbolcular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere de kırmızı kart çıkabiliyor.

VAR KARARLARI

Dünya Kupası'nda hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girebilir. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller, VAR tarafından incelenebiliyor. İhlal gerçekleştiğine karar verilirse uygun disiplin işlemi uygulanacak ve köşe vuruşu veya serbest vuruş tekrarlanabilecek.