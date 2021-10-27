MHK'de başkan krizi devam ediyor

27 Ekim 2021 Çarşamba, 13:05

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz hafta istifa etti. Tatlı'dan boşalan koltuğa kimin geçeceği belirsizliğini korurken, maçlara yapılan hakem atamaları ise dikkat çekti.

Pazartesi Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan, Süper Lig'in kaderini belirleyebilecek maçlardan birine yapılan VAR hakemi ataması, geçtiğimiz günlerde yapılan ve ilerde yapılacak maçlara hangi hakemlerin, kim tarafından atanacağı merak konusu oldu.

Cumhuriyet Gazetesi spor yazarlarından Arif Kızılyalın, bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve atamaların perde arkasını aktardı.

Arif Kızılyalın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Merkez Hakem Kurulu'na başkan atanmaması bir skandal. Türkiye'de lig maçları, kupa maçları devam ediyor, kritik derbi haftasındayız ve bu ortamdayken hala bir açıklama yok. Ligin kaderini etkileyecek olan, belki de şampiyonu belirleyecek olan bir Beşiktaş - Galatasaray maçı oynandı. O maçın hakemi Fırat Aydınus, Serdar Tatlı'nın son atamasıydı. Ama o karşılaşmanın VAR hakemini kim atadı? Belli değil. Bir kurul, bir atama komisyonu atamadı. Ben buradan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e bir soru soruyorum. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde verdiği kritik kararlarla, belki de maçın seyrini değiştiren 4. hakemi yani Mete Kalkavan'ı, çaycı Sadık mı atadı?"

Açıklamaların devamı için videoyu izleyin: