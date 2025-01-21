MHK'den flaş karar: İki Süper Lig hakeminin klasmanı düşürüldü!
Süper Lig'de görev yapan iki hakem Erkan Özdamar ile Yaşar Kemal Uğurlu'nun Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından klasmanlarının düşürüldüğü ileri sürüldü.
Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun Süper Lig kariyerleri sona erdi.
İddiaya göre, MHK'nin koşu testlerinde hem ocak ayında hem de sezon başında başarısız olan Erkan Özdamar, Süper Lig hakemliğinden alındı.
Klasman düşürülen Özdamar'ın, bundan böyle 2. Lig ve 3. Lig maçlarında düdük çalabileceği ifade edildi.
Yaşar Kemal Uğurlu
UĞURLU ARTIK AMATÖR HAKEM
Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu'nun da tıpkı Erkan Özdamar gibi hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız olduğu kaydedildi.
Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu'nun, son olarak girdiği koşu testinden geçemediği öğrenildi.
44 yaşındaki tecrübeli hakemin, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldüğü ve Uğurlu'nun, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabileceği belirtildi.
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