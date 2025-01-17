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MHK tiyatrosu!

17 Ocak 2025 Cuma

İbrahim Hacıosmanoğlu federasyonunun bir türlü kurgusunu yapamadığı MHK yine skandal sarmalının içinde.

Geçen yıl Büyükeşki federasyonunun son çare olarak başvurduğu yabancı VAR hakemlerine Hacıosmanoğlu federasyonu da sarıldı.

Aklın yolu bir; VAR odana güvenmiyorsan yabancı hakemlerden destek alacaksın.

Ama, destek aldığın isimlerin de arkasında duracaksın.İnşallah, yabancı hakem danışmanları Pereira ve Capella gibi yıpratmazlar VAR'a davet ettikleri konukları. Çünkü bu iki MHK danışmanının verdiği eğitimleri  önemseyen yok Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde. Keçirören-Iğdır maçındaki bir pozisyonu ders olarak gündemlerine aldılar, kulüplerden gelen tepki üzerine bir dayak yemedikleri kaldı.

MHK'deki ikinci skandal, zaten aksayan ve ego sorunu olan Ahmet Şahin'le, Yunus Yıldırım'ın görevlerinden çekilmeleri. Biliyorsunuz bu çekilme, çekilme değil, bazı kulüplerin 'istemezük' hezeyanı sonucu koltuklarından kalktılar.

Hala anlamadılar;  Hacıosmanoğlu ve sözünden çıkmadığı Kulüpler Birliği'nin okkalı isimleri hakem sorununun Ferhat Gündoğdu kaynaklı olduğunun farkında değiller.

Çünkü bir ata sözü vardır, at binicisine göre koşar diye.

Hakemler Ferhat Gündoğdu'yu sevmiyor.

Hatta arkasından, "O önce 25 sene önceki maceralarını anlatsın da sonra bize akıl versin" diyen hakem var. Bütün hakem kadrosunu değiştirip alttan gelen isimleri de göreve getirseniz Gündoğdu ile olmaz!

Artık farkına varmalı TFF ile onun akıl hocası Kulüpler Birliği'ndeki, 'güçlü-kuvvetli' izimler!


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