Michael Valkanis: 'Çılgın bir maç oldu'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 01.09.2024 - 09:41

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Valkanis, "Çılgın bir maç olduğunu söyleyebilirim. Maça da iyi başldığımızı düşünüyorum. Fakat yediğimiz iki gol var üst üste basit hatalardan. 1-1'i bulacak pozisyonu da yakaladık, değerlendiremedik. İşler istediğimiz gibi gitmedi. İkinci yarıda değişiklikler yaptık, genç oyunculara fırsat verdik. Ozan oyuna girdi, Deniz'le gurur duyuyorum hatalı golün ardından penaltı kurtardı. Önümüzde çok yolumuz var. Çalışmamız gerekiyor. Bugün için işler bizim istediğimiz gibi gitmedi" dedi.

'ÇOK ZOR DÖRT MAÇLA BAŞLADIK'

Michael Valkanis, ayrıca, "Çok zor bir dört maç ile başladık sezona. Pek çok pozitif şey gösterdik fakat skor bunu görmemizi engelleyebilir. Bugün Galatasaray'a karşı oynadık, maçtan sonra oyuncularımız rakiple formaları değiştirirken karşıdaki oyuncuları idol olarak gördüklerini görebiliyorsunuz. Ben iyi bir takım olacağımıza inanıyorum, bunun için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.