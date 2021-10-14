Micheal Jordan'ın ilk giydiği ayakkabıları açık arttırmayla satılacak
Basketbolun efsane ismi Micheal Jordan'ın kariyerinde giydiği ilk ayakkabılar ünlü müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılıyor.
Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.
Micheal Jordan basketboldan emekli olalı tam 18 sene oldu. Fakat yine de NBA takımlarından Charlet Hornets'in sahibi olması ve fikirleri sebebiyle basketbolün en önemli figürlerinden birisi.
Böylesine güçlü bir figür olduğundan dolayı özellikle fanları tarafından kullandığı eski malzemeler sürekli biriktiriliyor. Ünlü müzayede evi Sotheby's, Micheal Jordan'ın ilk giydiği ayakkabıları 24 Ekim'de açık arttırmayla satmaya hazırlanıyor.
Sotheby's yetkilisi "Birçok farklı çeşit değerli ürünü satıyoruz fakat Micheal Jordan'ın piyasası gerçekten çok güçlü." sözleri ile Jordan'ın piyasadaki değerini belirtti.
Jordan tarafından 1 Kasım 1984'te giyilen ayakkabıların 1.6 milyon dolara satılması bekleniyor.
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