Michel Frey, Antwerp formasıyla gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'den Belçika ekibi Antwerp'e transfer olan Michel Frey, 9. maçında 11. golünü attı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 16:35
Michel Frey, Antwerp formasıyla gollerine devam ediyor
Abone Ol google-news

Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe'den Belçika ekibi Antwerp'e transfer olan Michael Frey durdurulamıyor. İsviçreli forvet 9. maçında 11. golünü attı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yoğun eleştirilere maruz kalan, birkaç kez kiralık gönderilen Michael Frey, Belçika Ligi'nde toz attırıyor.

Jupiler Ligi'nde 9. hafta maçında Antwerp'ün, Royale Union'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada Frey beraberlik golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile Fenerbahçe aynı grupta yer alıyor. İki ekip 21 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler