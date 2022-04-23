Michy Batshuayi için Leeds United iddiası
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'ye İngiltere'den talip var. Siyah-beyazlıların yeni sezon için teklif yapma konusunda kararsız olduğu Belçikalı yıldıza Leeds United talip oldu.
Beşiktaş'ın sezon öncesinde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve siyah-beyazlı takımın en çok gol atan ismi olan Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta kalmayacak. 28 yaşındaki futbolcu için Chelsea dönemi de sona erdi.
BATSHUAYI, PREMIER LİG'DE KALACAK
Belçika basınında yer alan habere göre; İngiliz devi Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldız, bu sebeple kiralanmayacak ve satılacak.
Michy, sezon sonu sözleşmesini tamamladıktan sonra Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibi, 1 senelik sözleşmesi kaldığı için Batshuayi'yi bu kez kiralamadan satma yoluna gidecek. Masadaki en ciddi teklif ise Leeds United'a ait.
Son yılların en iyi gol istatistiklerini Beşiktaş'ta yakalayan Michy Batshuayi, siyah beyazlı formayla 37 resmi maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- AKP’nin sandık planı
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'