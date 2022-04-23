Michy Batshuayi için Leeds United iddiası

23 Nisan 2022 Cumartesi, 12:53

Beşiktaş'ın sezon öncesinde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve siyah-beyazlı takımın en çok gol atan ismi olan Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta kalmayacak. 28 yaşındaki futbolcu için Chelsea dönemi de sona erdi.

BATSHUAYI, PREMIER LİG'DE KALACAK

Belçika basınında yer alan habere göre; İngiliz devi Chelsea ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldız, bu sebeple kiralanmayacak ve satılacak.

Michy, sezon sonu sözleşmesini tamamladıktan sonra Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibi, 1 senelik sözleşmesi kaldığı için Batshuayi'yi bu kez kiralamadan satma yoluna gidecek. Masadaki en ciddi teklif ise Leeds United'a ait.

Son yılların en iyi gol istatistiklerini Beşiktaş'ta yakalayan Michy Batshuayi, siyah beyazlı formayla 37 resmi maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.



