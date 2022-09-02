Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Yazıcı nereli, transfer bedeli ne kadar? Yusuf Yazıcı'ın oyun performası nasıl?

02 Eylül 2022 Cuma, 11:40

Futbol camiasında transfer mücadelesi doludizgin devam ediyor. Takımların en iyi kadroyu oluşturmak için kıyasıya mücadele ettiği transfer döneminde son gelişme Trabzonspor saflarından geldi. Trabzonspor'un Fransız kulübü Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor. İşte, bomba transferin ayrıntıları...

YUSUF YAZICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Oak 1997 Trabzon doğumlu olan Yusuf Yazıcı, ofansif orta saha mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giymektedir. Bordo-mavili yöneticiler, Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadroya katabilmek adına Lille ile görüşme gerçekleştirdi. 25 yaşındaki milli futbolcu, Lille'e Trabzonspor'a gitmek istediğini bildirdi ve Fransız yöneticilerin inadı kırıldı. Yazıcı ayrıca sol ayağını kullanmasıyla da dikkat çekiyor.

Yusuf Yazıcı için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, 18,5 Milyon Euro'ya Lille'e sattığı eski futbolcusunu geri döndürmek anlaşma sağladı.

TRANSFERDE SON DURUM NE?

Yusuf Yazıcı Tranzonspor'la görüşmek için yola çıktı. Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'da takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

YUSUF YAZICI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI

Milli futbolcu Yazıcı'nın oynadığı takımlar sırasıyla şöyle:

Trabzonspor Alt

Trabzonspor U16

Trabzonspor U17

Trabzonspor U19

Trabzonspor U21

Trabzonspor

LOSC Lille

CSKA Moskova

LOSC Lille

Yazıcı'nın performansı:

8 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez bordo mavi forma altında golle tanışan Yusuf Yazıcı, o gün 11. ve 57. dakikalarda attığı golle futbol kariyerinde ilk gollerini kaydetti.



Bordo-mavili forma altında 100 maça çıkan Yusuf Yazıcı 22 gol atıp 21 asiste de imza attı.

Trabzonspor'dan Lille'e ardından CSKA Moskova'ya kiralanan Yazıcı,CSKA formasıyla 12 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.

YUSUF YAZICI'NIN TRANSFER BEDELİ

Genç oyuncunun şu anda güncel transfer bedeli 17 milyon Euro olarak biliniyor.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2016'da, 3 kez Türkiye 19 yaş altı millî takımı forması giydi ve 1 gol kaydetti. 11 Haziran 2017'de, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kosova ile oynanan maçın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak ilk kez A millî takım formasını giydi.