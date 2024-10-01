Michy Batshuayi PFDK'ye sevk edildi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Michy Batshuayi'nin 21.09.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Etiketler: #michy batshuayi #PFDK #galatasaray
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