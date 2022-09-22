Michy Batshuayi'den Beşiktaş itirafı

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:48

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda ülke basınına konuştu. 28 yaşındaki futbolcu, ilham aldığı golcüden bahsederken, Türkiye kariyeri, santrafor özellikleri, oyun yapısı ve milli takım hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRKEN NASIL BİR İMAJIM OLDUĞU"

Uzun süre gol yollarındaki etkisizliğiyle eleştirilen Belçikalı, Beşiktaş'taki 14 gollük performansıyla 2017/18'e en çok yaklaştığı sezonu geçirdi.

28 yaşındaki santrfor bu konu hakkında şöyle konuştu:

"Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet, geçtiğimiz sezon 14 gol 3 asist kaydettim. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair kendime söz verdim. Önemli olan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imajım olduğu ve ne kadar süre aldığım. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor zaten."

"GOL ATAMAZSAN İŞE YARAMAZSIN"

Belçika Milli Takımı'ndaki 1 yıllık gol atamama döneminin kendisine hatırlatılması üzerine ise Batshuayi, "Forvetler için sistemin nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. Gol atamazsan işe yaramazsın, iki gol atarsan dünyanın en iyisisin. Bu duruma alışmak için zihinsel olarak gerçekten güçlü olmalısınız. Bazı oyuncuların bunun için psikolojik yardım aldığını da biliyorum. Ancak son zamanlarda milli takım ile attığım gollerden sonra insanlar yeniden bana ilgi göstermeye başladı. Goller... Futboldaki tek önemli şey goldür" dedi.