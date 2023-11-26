Miguel Crespo: 'Zor oldu ama önemliydi'

Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 22:42
Miguel Crespo: 'Zor oldu ama önemliydi'
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miguel Crespo, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Miguel Crespo "Aradan sonra ilk maç zor oluyor. Bu maç zor oldu ama en önemli 3 puandı" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland maçıyla ilgili konuşan Crespo "İstanbul'un soğuğu da çok soğuktur. Ancak sahada hissetmiyorsunuz. Çünkü ruhla oynuyorsunuz. FC Nordsjaelland karşısında iyi bir sonuç alarak liderliğimizi korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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