Miguel Crespo: 'Zor oldu ama önemliydi'
Fenerbahçe forması giyen Miguel Crespo, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miguel Crespo, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Miguel Crespo "Aradan sonra ilk maç zor oluyor. Bu maç zor oldu ama en önemli 3 puandı" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland maçıyla ilgili konuşan Crespo "İstanbul'un soğuğu da çok soğuktur. Ancak sahada hissetmiyorsunuz. Çünkü ruhla oynuyorsunuz. FC Nordsjaelland karşısında iyi bir sonuç alarak liderliğimizi korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- 'Arap sermayesine söz verildi'
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!