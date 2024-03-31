Miguel Crespo'lu Rayo Vallecano deplasmanda 1 puana razı oldu!

Fenerbahçe'den kiralanan Miguel Crespo'nun formasını giydiği Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:51
Miguel Crespo'lu Rayo Vallecano deplasmanda 1 puana razı oldu!
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İspanya La Liga 30. hafta karşılaşmasında Celta Vigo konuk ettiği Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.

Rayo Vallecano'da, Miguel Crespo karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.

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Celta Vigo bu beraberlikle 28 puana yükselirken, Rayo Vallecano'da puanını 30'a çıkarttı.

Celta Vigo bir sonraki karşılaşmasında Real Betis deplasmanına giderken, Rayo Vallecano evinde Getafe'yi konuk edecek.


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