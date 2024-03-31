Miguel Crespo'lu Rayo Vallecano deplasmanda 1 puana razı oldu!
Fenerbahçe'den kiralanan Miguel Crespo'nun formasını giydiği Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga 30. hafta karşılaşmasında Celta Vigo konuk ettiği Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı.
Rayo Vallecano'da, Miguel Crespo karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Celta Vigo bu beraberlikle 28 puana yükselirken, Rayo Vallecano'da puanını 30'a çıkarttı.
Celta Vigo bir sonraki karşılaşmasında Real Betis deplasmanına giderken, Rayo Vallecano evinde Getafe'yi konuk edecek.
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