Mikel Arteta: 'Son 20 yılda gördüğüm en çekişmeli maçlardan biri'

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool ile 1-1 berabere kalan Arsenal'da Mikel Arteta maçın ardından konuştu. İspanyol hoca, "İnanılmaz bir maçtı! Son 20 yılda gördüğüm en çekişmeli maçlardan biriydi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 09:23
Mikel Arteta: 'Son 20 yılda gördüğüm en çekişmeli maçlardan biri'
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, 1-1 sona eren Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok çekişmeli bir maç olduğuna dikkat çeken Arteta, "İnanılmaz bir maçtı! Son 20 yılda gördüğüm en çekişmeli maçlardan biriydi. Maçın birçok anında üstün olan taraf bizdik ve son 20 dakikada maçı çok istedik. Ancak beraberlik adil bir sonuç oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"BULUNDUĞUMUZ YERİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

Liverpool'un oyun karakterine değinen Arteta, "Onlar kaotik bir futbol oynuyor. Sürekli dikine ve direkt oynayan bir anlayışları var. Bütün maç onlara saldırıp planlarını bozmak istedik" ifadelerini kullandı.

Son olarak liderliğin tadını çıkardıklarını söyleyen İspanyol teknik direktör, "Bulunduğumuz yerin keyfini çıkarıyoruz. Yarın ailelerimizle güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz, sonra da işe döneceğiz" sözlerini sarf etti.


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