Mikel Oyarzabal'dan Barcelona iddialarına yanıt!

Mikel Oyarzabal, hakkında son dönemde çıkan Barcelona transfer iddialarına net bir yanıt verdi.

Real Sociedad forması giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki golcü, Robert Lewandowski'nin ayrılığı sonrası Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

"REAL SOCIEDAD BENİM EVİM"

Başarılı forvet, Cope'ta yayınlanan "El Partidazo" programına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu.

"Real Sociedad'da çok mutlu olduğumu daha önce de söyledim. Burası benim evim, yuvam oldu. En zor zamanlarımda bana sahip çıktılar, yanımda oldular. Bugün burada olmamı Real Sociedad'a borçluyum. Söyleyecek fazla bir şey yok."

Tecrübeli golcü, Marca'ya verdiği röportajda ise Real Sociedad'ın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı.

"Ailem evime 10 dakika uzaklıkta yaşıyor. Kayınvalidem ve kayınpederim yarım saat mesafede, arkadaşlarım da öyle. İhtiyacım olduğunda iki dakika içinde yanımda olacak çok yakın bir çevrem var."

Oyarzabal, ailesinin kariyer kararlarında en önemli etken olduğunu da vurguladı.

"Benim için, ailem için ve tüm çevremiz için istediğimiz hayatı yaşıyoruz. Güzel anlarımız var, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirebiliyoruz ve bu benim için çok önemli. Bunların hepsi orada. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz, bunu hep söyledim. Ama diğer tarafta sahip olduğum şeyler de ortada."

"ZUBIMENDI VE MERINO İLE ÖZEL BİR BAĞIM VAR"

Real Sociedad'ın yıldız ismi, SER Radyosu'na yaptığı açıklamada ise milli takım kampındaki en yakın arkadaşlarının eski takım arkadaşları olduğunu dile getirdi.

"Takım arkadaşları arasında çok güzel bir dostluk var. Benim açımdan Martín Zubimendi ve Mikel Merino ile özel bir bağım var. Otelde yediğimiz yemeklerin ardından çoğu zaman bir saat boyunca sohbet ederek vakit geçiriyoruz. Bu da ilişkileri daha da güçlendiriyor. Yolculuklarda herkesle konuşabiliyor ve herkesle iyi ilişkiler kurabiliyorsunuz. Buradaki ortam çok sağlıklı ve çok pozitif. Bunu korumamız gerekiyor."