Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mikel Oyarzabal'dan Barcelona iddialarına yanıt!

Mikel Oyarzabal'dan Barcelona iddialarına yanıt!

5.07.2026 17:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mikel Oyarzabal'dan Barcelona iddialarına yanıt!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Sociedad forması giyen 29 yaşındaki İspanyol forvet Mikel Oyarzabal, hakkında çıkan Barcelona iddiaları hakkında açıklama yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mikel Oyarzabal, hakkında son dönemde çıkan Barcelona transfer iddialarına net bir yanıt verdi.

Real Sociedad forması giyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki golcü, Robert Lewandowski'nin ayrılığı sonrası Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

"REAL SOCIEDAD BENİM EVİM"

Başarılı forvet, Cope'ta yayınlanan "El Partidazo" programına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu.

"Real Sociedad'da çok mutlu olduğumu daha önce de söyledim. Burası benim evim, yuvam oldu. En zor zamanlarımda bana sahip çıktılar, yanımda oldular. Bugün burada olmamı Real Sociedad'a borçluyum. Söyleyecek fazla bir şey yok."

Tecrübeli golcü, Marca'ya verdiği röportajda ise Real Sociedad'ın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı.

"Ailem evime 10 dakika uzaklıkta yaşıyor. Kayınvalidem ve kayınpederim yarım saat mesafede, arkadaşlarım da öyle. İhtiyacım olduğunda iki dakika içinde yanımda olacak çok yakın bir çevrem var."

Oyarzabal, ailesinin kariyer kararlarında en önemli etken olduğunu da vurguladı.

"Benim için, ailem için ve tüm çevremiz için istediğimiz hayatı yaşıyoruz. Güzel anlarımız var, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirebiliyoruz ve bu benim için çok önemli. Bunların hepsi orada. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz, bunu hep söyledim. Ama diğer tarafta sahip olduğum şeyler de ortada."

"ZUBIMENDI VE MERINO İLE ÖZEL BİR BAĞIM VAR"

Real Sociedad'ın yıldız ismi, SER Radyosu'na yaptığı açıklamada ise milli takım kampındaki en yakın arkadaşlarının eski takım arkadaşları olduğunu dile getirdi.

"Takım arkadaşları arasında çok güzel bir dostluk var. Benim açımdan Martín Zubimendi ve Mikel Merino ile özel bir bağım var. Otelde yediğimiz yemeklerin ardından çoğu zaman bir saat boyunca sohbet ederek vakit geçiriyoruz. Bu da ilişkileri daha da güçlendiriyor. Yolculuklarda herkesle konuşabiliyor ve herkesle iyi ilişkiler kurabiliyorsunuz. Buradaki ortam çok sağlıklı ve çok pozitif. Bunu korumamız gerekiyor."

İlgili Konular: #barcelona #real sociedad #Mikel Oyarzabal

İlgili Haberler

Ankaragücü'nden eski hakem Ali Palabıyık'a görev!
Ankaragücü'nden eski hakem Ali Palabıyık'a görev! Eski hakem Ali Palabıyık'ın TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü'nde altyapı koordinatörlüğü görevine getirildiği öğrenildi.
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu!
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu! Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde karşılaşacak.
Fatih Terim'den UEFA Kupası finali sözleri: 'Hagi atılmasaydı...'
Fatih Terim'den UEFA Kupası finali sözleri: 'Hagi atılmasaydı...' Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası hakkında önemli ifadeler kullandı.