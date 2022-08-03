Milan, Charles De Ketelaere'i renklerine bağladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Belçikalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles De Ketelaere'yi transfer etti.
Milan, Belçikalı De Ketelaere'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, De Ketelaere'nin Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edildiği bildirildi.
De Ketelaere'nin kendisini 2027 yılına dek Milan’a bağlayan sözleşmeye imza attığı ve 90 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Belçikalı genç oyuncu, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, normalde sakin biri olduğunu ancak Milan'ın kendisiyle ilgilendiğini duyduğunda çok heyecanlandığı ifade etti.
İtalyan basını da yıldız oyuncu adayı olarak gösterilen De Ketelaere'nin transferini bitirmek için Milan'ın çok çaba sarf ettiğini ve 30 milyon avro civarında bir bedelle Belçikalı ismi kadrosuna kattığını yazdı.
Video Haberler
- Meriç'te insanlık dramı: Nehrin ortasında doğum yaptı
- Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti!
- Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
- Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
- Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip vurdu
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
- CHP'nin ilk hedefi belli oldu
- Bağcılar’da yangın! 5’i çocuk 11 kişi kurtarıldı
- Erdoğan'ın teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!