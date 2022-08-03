Milan, Charles De Ketelaere'i renklerine bağladı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:27

Milan, Belçikalı De Ketelaere'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, De Ketelaere'nin Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edildiği bildirildi.

De Ketelaere'nin kendisini 2027 yılına dek Milan’a bağlayan sözleşmeye imza attığı ve 90 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Belçikalı genç oyuncu, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, normalde sakin biri olduğunu ancak Milan'ın kendisiyle ilgilendiğini duyduğunda çok heyecanlandığı ifade etti.

İtalyan basını da yıldız oyuncu adayı olarak gösterilen De Ketelaere'nin transferini bitirmek için Milan'ın çok çaba sarf ettiğini ve 30 milyon avro civarında bir bedelle Belçikalı ismi kadrosuna kattığını yazdı.