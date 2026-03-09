Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milan, Inter'in serisini derbide bitirdi!

Milan, Inter'in serisini derbide bitirdi!

9.03.2026 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Milan, Inter'in serisini derbide bitirdi!

İtalya Serie A'da Milan, lider Inter'i tek golle mağlup ederek rakibinin yenilmezlik serisini bitirdi. Inter'le puan farkını 7'ye düşüren Milan'a galibiyeti Pervis Estupinan getirdi.

Serie A'nın 28. haftasındaki derbide Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Derbiyi tek golle kazanan Milan, rakibiyle puan farkını azalttı.

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Milan, maçın 35. dakikasında Pervis Estupinan'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. Golde asisti Youssouf Fofana yaptı.

Derbinin ilk yarısı Milan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Massimiliano Allegri'nin ekibi, sahadan galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Milan bu sonuçla ligde üst üste ikinci kez kazanıp puanını 60 yaptı. Yenilmezlik serisi biten Inter ise 67 puanda haftayı tamamladı.

INTER 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu mücadele öncesinde ligde 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Inter, Serie A'da beşinci yenilgisini aldı.

Ligin ilk yarısında oynanan Milan maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Inter, 15 maç sonra yine rakibine mağlup oldu.

Milan, bu sezonki ilk maçı da 1-0'lık skorla kazanmıştı.

İlgili Konular: #inter #milan #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Milan galibiyete son dakika uzandı!
Milan galibiyete son dakika uzandı! Serie A'nın 27. haftasında Cremonese'ye konuk olan Milan, karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Sağlık testini geçemedi: Milan'da Mateta transferi iptal!
Sağlık testini geçemedi: Milan'da Mateta transferi iptal! İtalya Serie A ekibi Milan, Crystal Palace'ın forveti Jean-Phillippe Mateta transferinden vazgeçti. Mateta'nın sağlık kontrollerinden geçememesinden dolayı transferin iptal olduğu belirtildi.
Milan'a kendi evinde Parma çelmesi!
Milan'a kendi evinde Parma çelmesi! Parma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.