Milan, Inter'in serisini derbide bitirdi!

Serie A'nın 28. haftasındaki derbide Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Derbiyi tek golle kazanan Milan, rakibiyle puan farkını azalttı.

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Milan, maçın 35. dakikasında Pervis Estupinan'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. Golde asisti Youssouf Fofana yaptı.

Derbinin ilk yarısı Milan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda skoru koruyan Massimiliano Allegri'nin ekibi, sahadan galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı.

Milan bu sonuçla ligde üst üste ikinci kez kazanıp puanını 60 yaptı. Yenilmezlik serisi biten Inter ise 67 puanda haftayı tamamladı.

INTER 15 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu mücadele öncesinde ligde 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Inter, Serie A'da beşinci yenilgisini aldı.

Ligin ilk yarısında oynanan Milan maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Inter, 15 maç sonra yine rakibine mağlup oldu.

Milan, bu sezonki ilk maçı da 1-0'lık skorla kazanmıştı.