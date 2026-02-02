Sağlık testini geçemedi: Milan'da Mateta transferi iptal!

Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transferin son saatlerine girilirken Jean-Philippe Mateta'ın Milan'a transferi iptal oldu.

Crystal Palace'da teknik direktör Oliver Glasner'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından kaptan Marc Guehi Manchester City'ye transfer olmuştu. Londra ekibindeki ayrılıkların ardından Mateta da transfer talebini kulüp yönetimine bildirmişti.

Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği Mateta'yı Milan da kadrosuna katmak isterken tecrübeli golcünün transferi iptal oldu. Athletic'te yer alan habere göre Milan, dün ve bugün yapılan sağlık testlerini geçememesi nedeniyle transferden vazgeçti.

Deneyimli futbolcunun dizindeki bir problem nedeniyle sağlık testlerini geçemediği ifade edildi. Öte yandan bu durumun Crystal Palace'ın Jorgen Strand Larsen transferini etkilemeyeceği ifade edildi.

Transferin resmiyet kazanması halinde Milan'ın Crystal Palace'a 30 milyon Euro'luk bir ücret ödemesi bekleniyordu.

Kariyerinde daha önce Mainz, Lyon, Le Havre ve Chateauroux formalarını giyen Mateta, Crystal Palace'a bonservisiyle 2021/22 sezonunda transfer olmuştu. Mateta bu sezon 34 maçta süre alırken 10 gol ve 2 asist kaydetti.