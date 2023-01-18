Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:36

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:36

İtalya'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.

Ligin son şampiyonu Milan, İtalya Kupası'nı evine götüren Inter ile karşılaşacak.

MILAN - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

OYNADIKLARI SON MAÇ

Milan, ligdeki son maçında Lecce deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile dönmüştü.

Inter ise kendi evinde konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.