Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Süper Kupası'nda Milan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.
Ligin son şampiyonu Milan, İtalya Kupası'nı evine götüren Inter ile karşılaşacak.
MILAN - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MILAN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
OYNADIKLARI SON MAÇ
Milan, ligdeki son maçında Lecce deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile dönmüştü.
Inter ise kendi evinde konuk ettiği Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.
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