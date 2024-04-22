Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Milano derbisi TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:48
Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MİLAN - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Cagliari ile 2-2 berabere kalmıştı.

Milan ise Sassuolo deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı.


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