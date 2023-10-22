Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:16
Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MİLAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Genoa deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmişti.


milan juventus serie a Kenan Yıldız canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Bahis oynadığını kabul etmişti: Juventus'tan Nicolo Fagioli açıklaması!

Bahis oynadığını kabul etmişti: Juventus'tan Nicolo Fagioli açıklaması!
Selçuk İnan iptal edilen Juventus maçını anlattı: 'Ben iptal ettirdim'

Selçuk İnan iptal edilen Juventus maçını anlattı: 'Ben iptal ettirdim'
Doping testi pozitif çıkmıştı: Juventus'tan Pogba'ya asgari ücret

Doping testi pozitif çıkmıştı: Juventus'tan Pogba'ya asgari ücret

En Çok Okunan Haberler