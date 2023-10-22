Milan - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
MİLAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Genoa deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmişti.
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