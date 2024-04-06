Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 31. haftasında sahasında Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:15
Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

MİLAN - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Massimi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Lecce ise sahasında Roma ile 0-0 berabere kalmıştı.


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