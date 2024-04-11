Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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