Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 11.04.2024 - 09:45
Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sahasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.


milan haberleri roma haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Milan evinde farka koştu!

Milan evinde farka koştu!
Adı Milan ile anılıyordu: Eski futbolcudan Mauro Icardi için transfer açıklaması!

Adı Milan ile anılıyordu: Eski futbolcudan Mauro Icardi için transfer açıklaması!
Milan galibiyet serisini sürdürdü!

Milan galibiyet serisini sürdürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor All Star'da Nagihan ve Seda arasında gerginlik

Survivor All Star'da Nagihan ve Seda arasında gerginlik
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...

Xiaomi SU7, Porsche Taycan'ı geride bırakan performansı yarı fiyatına sunuyor! 5 dakikada 350 kilometre menzil...
Hastanenin elektrik kabloları çalındı, 52 hasta diğer hastanelere nakledildi

Hastanenin elektrik kabloları çalındı, 52 hasta diğer hastanelere nakledildi
Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'

Kızı olduğu ortaya çıkmıştı... Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar hakkında 'fakirlik belgesi' iddiası: 'Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin...'
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da kutlama yaptı

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da kutlama yaptı
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak