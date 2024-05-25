Milan - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:46
Milan - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da son hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Stefano Colantuono'nun ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

MİLAN - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Di Marco'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan ligde oynadığı son maçta Torino deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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