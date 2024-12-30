Milan'da yeni teknik direktörü belli oldu!
Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, AC Milan'ın A Takım teknik direktörlüğüne getirildi.
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.
Paulo Fonseca ile yollarını ayıran İtalyan ekibi 50 yaşındaki teknik adam Sergio Conceiçao'yu teknik direktörlük görevine getirdi.
Conceiçao, 30 Haziran 2026'ya kadar Milan'ın başında olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sergio ve ekibine sıcak bir karşılama sunuyoruz. Başarı ve mutluluk dolu bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
SERGIO CONCEICAO'NUN KARİYERİ
Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao, kariyerinde Olhanense, Coimbra, Braga, Vitória SC, Nantes ve Porto gibi önemli kulüpleri çalıştırdı.
Etiketler: #milan #Sergio Conceiçao #Paulo Fonseca
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