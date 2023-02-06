Milano derbisinde kazanan Inter! Inter 1-0 Milan

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Inter, San Siro Stadyumu'nda karşılaştığı Milan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:48
Milano derbisinde kazanan Inter! Inter 1-0 Milan
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İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan Milano derbisini ev sahibi Inter 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Golün asistini milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son 4 derbinin 3'ünü kazanan Inter, puanını 43'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 3. kez yenilen Milan ise 38 puanda kaldı.

Inter, bir sonraki hafta Sampdoria'ya konuk olacak. Milan ise Torino maçıyla yara sarmaya çalışacak.


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