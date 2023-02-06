Milano derbisinde kazanan Inter! Inter 1-0 Milan

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:48

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:48

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan Milano derbisini ev sahibi Inter 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Golün asistini milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Son 4 derbinin 3'ünü kazanan Inter, puanını 43'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve üst üste 3. kez yenilen Milan ise 38 puanda kaldı.

Inter, bir sonraki hafta Sampdoria'ya konuk olacak. Milan ise Torino maçıyla yara sarmaya çalışacak.