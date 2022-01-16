Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, İspanya'da en iyi derecesini elde etti.
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, kış antrenmanlarını sürdürdüğü İspanya'da 10 kilometre yol koşusunda kariyerinin en iyi derecesini yaparak 4. oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ibiza'daki yarışta Fenerbahçe'nin sporcusu Emine Hatun, finiş çizgisine 33 dakika 24 saniyede ulaştı.
İspanya'da kariyerinin en iyi derecesini yapan 26 yaşındaki milli sporcu, İsveçli Sarah Lahti'nin kazandığı yarışı 4. sırada bitirdi.
Yarışta Emine Hatun'un eşi İspanyol Adel Mechaal ise 10 kilometre erkekler kategorisinde 27 dakika 50 saniye ile İspanya tarihinin en hızlı ikinci derecesini elde ederek birinci oldu.
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