Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten'den emeklilik kararı

Milli takım formasını 322 kez üstüne geçiren basketbolcu Bahar Çağlar Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli olduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 00:03
Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten'den emeklilik kararı
Abone Ol google-news

Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten, profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Bahar Çağlar Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunculuk kariyerini noktaladığını belirterek, "Şimdilik elime topu alıyorum, şutumu atıp kenara çekiliyorum, artık yeni bir yolculuğa hazırlanıyorum…" ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE 15 KUPA KAZANDI

1988 İzmir doğumlu Bahar Çağlar Ökten, Balçova Belediyesi'nde başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Ceyhan Belediyespor (2005-2008), Galatasaray (2008-2016), Yakın Doğu Üniversitesi (2016-2018), Beşiktaş (2018-2020), BOTAŞ (2020-2021), Hatayspor (2021-2022) ve Emlak Konut (2022-2023) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Bahar Çağlar Ökten 1 Avrupa Ligi, 2 Avrupa Kupası, 3 Türkiye Ligi, 7 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ay-yıldızlı formayı 322 kez giyen Ökten, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da mili takım kadrosunda bulundu.


Bahar Çağlar Ökten emeklilik basketbol

İlgili Haberler

19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Türkiye U19 Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi

Türkiye U19 Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

En Çok Okunan Haberler